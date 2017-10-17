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Суд в России оставил режиссера Серебренникова под домашним арестом

Суд по делу «Седьмой студии»

Басманный суд столицы России Москвы продлил домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову до 19 января 2018 года, сообщает корреспондент российской службы Радио Свобода.

Ранее суд приобщил к делу показания свидетельницы Ларисы Войкиной, которая рассказала, что в декабре 2014 года уничтожила финансовые документы «Седьмой студии» по поручению Екатерины Вороновой. В ходе заседания Серебренников признал, что бухгалтерия «Седьмой студии» была «в полном хаосе». При этом режиссер подчеркнул, что доказательств хищений в компании в материалах дела нет.

Алексей Малобродский, Кирилл Серебренников, Юрий Итин и Нина Масляева обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных для театральной труппы «Седьмая студия». Кроме них по делу проходит продюсер Екатерина Воронова. Она объявлена в международных розыск.

В начале октября суд перевел Масляеву под домашний арест. Она заключила сделку со следствием и дала показания на Серебренникова и Малобродского.

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