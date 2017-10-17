Эксперт: санкции Евросоюза и США чувствительны для экономики России

Санкции, которые ввели в отношении России США и Евросоюз, ощутимы для экономики России, заявил в эфире «Дневного шоу» на Радио Крым.Реалии российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку, партнер информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.

По его словам, если в политическом плане санкции не смогли повлиять на решения, принимаемые в Кремле, то в экономическом – они «сыграли неприятную для России роль».

«В частности, они (санкции – КР) усложнили доступ к западным кредитам нефтяным и газовым компаниям. Сейчас «Газпром» вынужден тратить свои собственные деньги на строительство газопроводов, таких как «Сила Сибири» или так называемый «Турецкий поток». Это миллиарды долларов. Только за второй квартал этого года долг «Газпрома» вырос с 35 миллиардов долларов до 53-х. Если так дело пройдет, то «Газпром» может оказаться банкротом. Он свои накопления сейчас активно подъедает, потому что негде больше денег брать», – сказал Михаил Крутихин.

Подробнее об этом – в интервью с российским экономическим аналитиком, партнером информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаилом Крутихиным на сайте Крым.Реалии.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».