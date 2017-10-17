Под Радой произошла потасовка, которую силовики фиксировали на видео

Под зданием Верховной Рады в Киеве вечером 17 октября произошла потасовка, поводом к которой была попытка Нацгвардии убрать забор.

Как сообщает корреспондент Радiо Свобода, силовики подошли со стороны Мариинского парка и Кабмина. Столкновение произошло со стороны Мариинского парка, когда силовики создали живой щит, а митингующие в ответ начали потасовку.

Как сказал в разговоре с корреспондентом Радiо Свобода руководитель одной из групп спецназа, на тот момент их заданием было зафиксировать на видео факт «агрессивного поведения митингующих».

17 октября, в результате столкновений на улице Грушевского в Киеве пострадали четыре человека – один полицейский и трое участников митинга. Как сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, полицейского госпитализировали и еще трем гражданским оказали медицинскую помощь на месте.

Между митингующими и силовиками произошли столкновения. Это произошло на улице Грушевского после того, как активисты попытались пронести, минуя рамки металлоискателя, палатки к площади у здания Верховной Рады. Впоследствии активисты все-таки пронесли палатки и начали их устанавливать.

Во вторник утром несколько тысяч человек вышли на митинг возле Верховной Рады в Киеве, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. По разным данным, участников акции от двух до четырех тысяч.

Накануне один из инициаторов акции Михаил Саакашвили в эфире Радiо Свобода заявил, что участники митинга настроены мирно. Правительственный квартал в центре Киева с утра перекрыт и оцеплен правоохранителями.