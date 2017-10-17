Подконтрольные Кремлю власти Крыма до 30 ноября будут принимать от городских администраций заявки на включение в эксперимент по введению курортного сбора. Такое заявление сделал 17 октября российский министр курортов и туризма Крыма Владимир Волченко, сообщают российские СМИ.

Российское агентство ТАСС отмечает, что размер ставки курортного сбора пока обсуждается, также не известно количество участников эксперимента.

«Из того, что планируем – это льготирование по сезонам, освобождение жителей Крыма от сбора», – сказал Волченко в российском Ставрополе в ходе совещания по вопросу подготовки к введению курортного сбора.

При этом российский министр курортов и туризма Крыма признал, что туроператоры высказывают опасения относительно введения курортного сбора на полуострове, сообщает российский «Интерфакс».

Президент соседней России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора, который касается аннексированного Крыма, 31 июля 2017 года.

Власти Севастополя отказались участвовать в эксперименте по внедрению «налога на отдых».

В Российском союзе туриндустрии предлагали перенести эксперимент по введению курортного сбора в некоторых регионах России и в аннексированном Крыму, а также сократить проведение этого эксперимента до двух лет.

Эксперты опасаются, что основная часть денег, которая будет собрана в виде курортного сбора в аннексированном Крыму, останется в тени.