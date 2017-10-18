Художника Петра Павленского поместили в психиатрический стационар полиции

Художник-акционист Петр Павленский, который 16 октября поджег здание «Банка Франции», освобожден из-под стражи и переведен в психиатрический стационар префектуры полиции. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их словам, такое решение было принято «по итогам наблюдения за его поведением» после задержания.

Спутницу Павленского Оксану Шалыгину пока оставили под стражей. Следствие по делу продолжается. Им обоим предъявлены обвинения в «умышленном поджоге с использованием зажигательных веществ».

16 октября полиция задержала Павленского и Шалыгину после того, как художник поджег здание Банка Франции. В сообщении об акции Павленский заявил, что «банкиры заняли место монархов». Он призвал к новой «Французской революции», которая приведет «к мировому пожару революций» и освободит, в конечном итоге, Россию. Расследование дела передано в ведение районной полиции.

В мае СМИ сообщили, что Павленский получил во Франции политическое убежище. В ноябре 2015 года Павленский поджег двери здания ФСБ России на Лубянке. Он назвал эту акцию «перчаткой, которую бросает общество в лицо террористической угрозе», которая, по его мнению, исходит от ФСБ. Суд оштрафовал Павленского на полмиллиона рублей, признав его виновным в повреждении объекта культурного наследия.