Новым вице-спикером крымского парламента стал Ефим Фикс

Председатель комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления подконтрольного Кремлю Госсовета Крыма Ефим Фикс назначен на должность российского вице-спикера крымского парламента.

Соответствующее постановление было принято 18 октября на очередном заседании органа. За назначение Фикса вице-спикером проголосовало 54 депутата.

Таким образом он занял место бывшего вице-спикера парламента Андрея Козенко, занимавшего должность до избрания в российскую Госдуму в 2016 году.

18 сентября 2016 года в России проходили выборы в Государственную думу. Москва также решила провести голосование на территории аннексированного Крыма, что вызвало резкую критику Киева и стран Запада.

Верховная Рада Украины 20 сентября 2016 года приняла постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы России седьмого созыва.