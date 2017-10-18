В Крыму назначили дату первого рассмотрения по существу дела Назимова и Степанченко – адвокат

Подконтрольный Кремлю Алуштинский городской суд назначил дату первого рассмотрения по существу дела депутата Павла Степанченко и журналиста, редактора местного издания «Твоя газета» Алексея Назимова на 20 октября. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат обвиняемых Алексей Ладин.

«Заседание состоится 20 числа (октября – КР) на 11 часов дня. Это первое заседание по существу. Оно будет проходить в открытом режиме», – сказал Ладин.

8 сентября закончились предварительные слушания по делу Степанченко и Назимова. На 26 сентября было назначено первое судебное заседание по рассмотрению дела по существу, но было перенесено из-за того, что судья находилась в командировке.

В начале июля стало известно, что Степанченко и Назимов, находящиеся под стражей, намерены жаловаться в подконтрольную Кремлю прокуратуру полуострова на «нечеловеческие условия» содержания.

До этого защитник редактора алуштинского издания «Твоя газета» Алексея Назимова Алексей Ладин сообщил, что готовит жалобу в Европейский суд по правам человека. Адвокат считает необоснованным столь длительное содержание под стражей (с октября 2016 года – КР) своего подзащитного.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело переквалифицировали по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).

Детальнее о деле депутата Павла Степанченко и журналиста, редактора местного издания «Твоя газета» Алексея Назимова читайте в материале Крым.Реалии «Дело алуштинских «вымогателей»: год в СИЗО и неизвестность»