Суд по делу «крымского дезертира» Одинцова перенесли на 13 ноября – адвокат

Дарницкий районный суд Киева перенес на 13 ноября заседание по делу «крымского дезертира» Максима Одинцова. Об этом сообщает российское агентство «ТАСС» со ссылкой на адвоката Одинцова Валентина Рыбина.

«Сегодня суд не состоялся, так как прокурор не явился на заседание. Слушания перенесены на 13:00 13 ноября», – цитирует издание адвоката.

В конце сентября 2017 года суд продлил срок содержания под стражей «крымскому дезертиру» Максиму Одинцову до 24 ноября.

Максима Одинцова и его сослуживца Александра Баранова задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом в «буферной зоне» рядом с пропускным пунктом «Чонгар». СБУ утверждает, что оба крымчанина в 2014 году перешли из украинской армии в российскую, чем нарушили две статьи Уголовного кодекса Украины – совершили госизмену и дезертирство.

Российские власти расценивают задержание Баранова и Одинцова как «похищение» своих военнослужащих. Следком России открыл в связи с этим уголовное дело.

Процесс по «делу крымских дезертиров» начался в Киеве 7 февраля. Дело Максима Одинцова слушается в Дарницком райсуде Киева, а дело другого бывшего украинского военного Александра Баранова – в Подольском райсуде.