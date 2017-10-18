Полиция сообщает об усиленном контроле в центре Киева

В полиции Киева сообщили, что за порядком в правительственном квартале столицы Украины 18 октября следит около трех тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. В зависимости от ситуации, количество правоохранителей может меняться, добавили в полиции. Усиленные меры безопасности связаны с акцией протеста возле Верховной Рады Украины, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

«В центре города, на проезжей части улицы Грушевского, митингующие разбили палатки, что значительно осложнило движение в столице. Мы обращаемся к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам, в связи с перекрытием дорожного движения и дополнительными мерами, связанными с проверкой документов», – заявил руководитель киевской полиции Андрей Крищенко.

По его словам, для недопущения правонарушений участников мирных мероприятий будут проверять «на фильтрационных пунктах и выборочно ручными металлоискателями». У некоторых граждан также будут проверять документы, удостоверяющие их личность, заявил руководитель полиции Киева.

Полиция призывает воздержаться от провокаций, на которые силовики обещают реагировать в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Директор Департамента коммуникации МВД Украины отметил, что правоохранители не собираются предпринимать никаких силовых методов, если участники акции не будут вести себя агрессивно и в рамках закона.

В настоящее время столкновений на месте протеста нет.

Верховная Рада Украины проводит заседание, на котором продолжает рассматривать поправки в законопроект, касающиеся медицинской реформы.

Во вторник несколько тысяч человек митингуют у здания Верховной Рады в Киеве, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. По разным данным, участников акции от двух до четырех тысяч.

Накануне один из инициаторов акции Михеил Саакашвили в эфире Радiо Свобода заявил, что участники митинга настроены мирно. Правительственный квартал в центре Киева с утра перекрыт и оцеплен правоохранителями.