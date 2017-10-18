Рабочим завода «Евпаторийский» задолжали более 2 млн рублей зарплаты – прокуратура

В Крыму работникам госпредприятия «Совхоз-Завод «Евпаторийский» задолжали более двух миллионов рублей зарплаты, сообщает 18 октября пресс-служба российской прокуратуры полуострова.

В ведомстве отмечают, что по заявлениям прокуратуры о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы, в интересах работников взыскано 2,3 млн рублей (около 1 млн 50 тыс. гривен – КР) задолженности.

«Контроль за осуществлением выплат осуществляется прокуратурой в ежедневном режиме», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Накануне на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав граждан на оплату труда под председательством заместителя российского прокурора Крыма Сергея Черневича сообщили, что работникам предприятий Керчи, Феодосии, Ленинского и Кировского районов задолжали десятки миллионов рублей зарплаты.

В отчете подконтрольной России службе государственной статистики в Крыму говорится, что сумма задолженности по заработной плате в аннексированном Крыму на 1 сентября текущего года составила более 86,7 миллионов рублей (около 40 млн гривен – КР).