В Крыму российские силовики пытаются найти организаторов одиночных пикетов – активист

В аннексированном Крыму российские силовики вызывают на так называемый опрос активистов, которые вышли 14 октября на одиночные пикеты. Цель бесед – выяснить у активистов, кто являлся организатором акций. Такими данными в комментарии Крым.Реалии поделился крымский активист Заир Смедляев.

«Практически во всех районах, где проводились задержания приглашают на опрос. Это Джанкой, Советский, Нижнегорский, Ленинский районы. Они хотят выяснить, кто организатор одиночных пикетов. На сколько мне известно многие ссылаются на 51 статью (Конституции России – КР) и отказываются говорить. Может, кто-то и дает показания», – сказал Смедляев.

18 октября стало известно, что в крымском поселке Нижнегорский российские силовики вызвали на «опрос» четырех местных жителей в связи с проведением 14 октября одиночных пикетов на полуострове. В тот день протестовать против репрессий силовиков в отношении крымских татар, мусульман вышло больше 100 человек.