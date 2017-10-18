Конституционный суд не отменит крымскую «национализацию», поскольку это политическое решение – политолог

Конституционный суд России не примет решения в пользу бывших собственников «национализированного» в Крыму имущества, поскольку этот процесс был политическим, а не правовым, считает крымский политолог Евгения Горюнова. Такое мнение она высказала в эфире Радио Крым.Реалии.

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«Сама по себе аннексия Крыма нарушает российское законодательство, в частности, и конституцию. Так что ждать, что национализацию отменят из-за несоответствия законам, не стоит – это политический вопрос. Возможно, будет какое-то половинчатое решение в индивидуальном порядке возместить ущерб некоторым истцам. Национализированная собственность в итоге переходит либо к федеральным структурам, если это важные предприятия вроде «Массандры», либо попадает в частные руки после продажи за бесценок», – отметила политолог.

Конституционный суд России начал рассматривать законность крымской «национализации» украинских предприятий на полуострове, сообщает издание «Коммерсант». Компании «Дайвинг центр «Соляриус» и «Формат-ИТ» пытаются отстоять свое право на санаторий «Ялтинский», представители «Промхолдинга» борются за автостанцию. Подконтрольные Кремлю власти полуострова «национализировали» эти объекты в 2015 году.

После весны 2014 года до марта 2015-го года подконтрольные Кремлю власти Крыма проводили процесс так называемой «национализации». По данным издания Форбс, российские власти экспроприировали на полуострове имущество около 480 предприятий и организаций. По данным New York Times, общая стоимость этой собственности составляет более миллиарда долларов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».