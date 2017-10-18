Россия: за выход в поддержку Навального пенсионера оштрафовали на 150 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону (Россия) суд оштрафовал на 150 тысяч рублей (около 69 тысяч гривен) 65-летнего Александра Дегтярева за участие в акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла 7 октября. Пенсионера признали виновным по статье о повторном нарушении порядка проведения митинга. Об этом сообщает движение «Открытая Россия».

Дегтярева задержали 17 октября. В отделе полиции ему стало плохо, пенсионера увезли в больницу. Позднее к нему в палату пришел сотрудник Центра по противодействию экстремизму и принес повестку в суд. Дегтярев является членом «Открытой России». В движении отмечают, что пенсия активиста – около 7 тысяч рублей в месяц.

В десятках городов России 7 октября, в день рождения президента страны Владимира Путина прошли акции протеста. Демонстранты требовали, в частности, допустить Навального к участию в выборах главы государства в 2018 году. В нескольких городах до и после акции полиция проводила задержания. Некоторые активисты были арестованы.