МИД Украины: консулу позволили посетить заключенного в России украинца Гриба

Украинский консул получил разрешение на посещение 23 октября украинца Павла Гриба, который содержится в СИЗО в России, сообщают в Министерстве иностранных дел Украины.

«Я должен сообщить, что, по предварительной информации, Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило разрешение на посещение Павла Гриба 23 октября», – сказал представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич 18 октября в Киеве.

Он напомнил, что до того украинский консул посетил Гриба 18 сентября.

Отец Павла Гриба сообщил, что суд в российском Краснодаре продлил для его сына содержание под стражей до 4 января 2018 года.

Со ссылкой на слова российского адвоката Павла Гриба его отец сообщил об ухудшении состояния здоровья сына.

В письме от адвоката, зачитанном Игорем Грибом, указано, что российские врачи провели анализ и медицинское обследование Павла Гриба, но результаты экспертизы засекречены. Украинские врачи не были допущены к задержанному.

Министерство иностранных дел Украины назвало недопуск врачей сознательным причинением вреда здоровью заключенного.

Как говорится в заявлении ведомства, Россия проигнорировала все обращения украинской стороны о допуске специалистов Министерства здравоохранения Украины к Павлу Грибу.

24 августа 19-летний Павел Гриб выехал в Беларусь на встречу с девушкой-россиянкой, с которой до того общался только через соцсети, после чего, по словам отца, исчез. Генеральная прокуратура Украины открыла производство из-за исчезновения украинца. Позже стало известно, что юноша находится в СИЗО в Краснодарском крае, ему инкриминируют совершение преступления по статье о терроризме.

13 сентября российские СМИ написали, что украинец, согласно решению суда в Краснодаре, арестован до 17 октября. Адвокат парня сказал, что решение было принято заочно.