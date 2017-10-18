Службу автодорог Крыма возглавил уволенный Аксеновым экс-замминистра земельных отношений

Бывший заместитель российского министра имущественных и земельных отношений Крыма Никита Гаранин назначен главой Службы автомобильных дорог полуострова. Об этом сообщает 18 октября крымский информационный сайт «Крыминорфм».

На сайте Службы автомобильных дорог Крыма Никита Гаранин значится как начальник службы, при этом в разделе новостей ведомства информации о его назначении на эту должность нет.

Заместителя министра имущественных и земельных отношений аннексированного полуострова Никиту Гаранина уволили с занимаемой должности указом российского главы Крыма 18 августа 2017 года. Причиной увольнения в документе указали «соглашение сторон».

Гаранин родился в Москве в 1984 году, окончил Московскую академию предпринимательства при правительстве Москвы. С 2015 по 2016 год занимал должность начальника управления региональной политики в области развития автомобильных дорог подконтрольного Кремлю Министерства транспорта Крыма. С июня 2016 года работал на должности заместителя министра имущественных и земельных отношений Крыма.

В августе 2017 года в Крыму возбудили уголовное дело на начальника госучреждения «Служба автомобильных дорог Крыма» Алексея Сафронова, его обвинили в том, что Сафронов использовал подложный документ при устройстве на работу.