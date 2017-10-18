Союз журналистов Украины просит коллег рассказать об ущемлении свободы слова в Крыму

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призывает коллег поделиться фактами о притеснении свободы слова в аннексированном Россией Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Материалы будут собраны в доклад о положении СМИ на неподконтрольных Украине территориях, об этом идет речь в сообщении на сайте Союза.

«НСЖУ призывает коллег, пострадавших от действий оккупационных российских властей, российских силовиков или парамилитарных формирований в Крыму, или от поддержанных Россией боевиков на оккупированных территориях Донбасса, поделиться информацией с Союзом для получения наиболее полного перечня фактов нарушений свободы слова и препятствования деятельности журналистов», – сказано в сообщении.

Правозащитники не раз заявляли о фактах давления на журналистов в аннексированном Россией Крыму. С заявлениями о притеснении свободы слова на полуострове активисты, юристы, журналисты, политики выходят на международные площадки.

После аннексии Крыма участились массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России и аннексированном ею полуострове организации «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».