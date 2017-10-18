Константинов признал дефицит стройматериалов в Крыму

Глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов признал дефицит строительных материалов на полуострове, а также трудности с их доставкой. Как сказал Константинов 18 октября журналистам, именно с нехваткой стройматериалов связана их высокая цена в Крыму.

При этом глава российского парламента Крыма напомнил, что часть стройматериалов до аннексии полуострова поступали в Крым с материковой Украины, теперь поставки зависят от погоды на паромной переправе, информирует ТАСС.

«У нас большие проблемы в Крыму со стройматериалами, проблемы с инертными материалами. У нас нет своего песка, ранее мы его завозили с Украины... У нас дефицит цемента, он у нас производится, но его не хватает на сегодняшний день. Они приходят сейчас с материковой России, через Керченскую переправу – когда возникает шторм, моментально возникают сбои в поставках на несколько дней», – сказал Константинов.

В среду начальник крымского управления российской «Федеральной антимонопольной службы» Тимофей Кураев анонсировал проверку обоснованности цен на стройматериалы на полуострове. При этом Кураев признал, что цены на стройматериалы в Крыму высокие, и постоянно растут.

В связи со стройкой Керченского моста и трассы «Таврида» российские власти полуострова ранее заявляли о нехватке стройматериалов, которые сложно доставлять в Крым через паромную переправу. Дефицит щебня, песка и других материалов решили покрыть за счет добычи ископаемых в Крыму.

Экологи и археологи неоднократно жаловались на добычу полезных ископаемых в Крыму, которая производится бесконтрольно, с нарушениями экологических норм и в ущерб культурному наследию полуострова.