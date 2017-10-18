Поклонская пожаловалась на «Матильду» в Генпрокуратуру России 43 раза

Депутат Государственной думы России, бывший назначенный Кремлем прокурор Крыма Наталья Поклонская пожаловалась на фильм «Матильда» в Генеральную прокуратуру России 43 раза, две жалобы не рассмотрены. Об этом «Интерфакс» рассказали в российском ведомстве.

До сих пор Генпрокуратура не выявила нарушений законов в процессе создания, финансирования и получения прокатного удостоверения «Матильды».

Во вторник, 17 октября, Поклонская попросила генерального прокурора России Юрия Чайку признать фильм «Матильда» «провокационным и экстремистским». По ее словам, ленту нужно лишить прокатного удостоверения.

В видеообращении, опубликованном на YouTube, Поклонская заявила, что из-за «проекта Матильда» произошли «поджоги кинотеатров, машин, покушения на взрывы и призывы к сожжению людей». В конце обращения Поклонская рассказала, что направила генпрокурору документы, которые якобы свидетельствуют о факте подлога или халатности при выдаче «Матильде» прокатного удостоверения.

Наталья Поклонская утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.

Критики показа также говорят, что фильм глумится над фигурой Николая II, который был убит большевиками в 1918 году и канонизирован Русской православной церковью вместе с семьей в 2000 году.

От его показа из-за угроз уже отказались десятки кинотеатров по всей России.