Генпрокурор России не смотрел ни «Матильду», ни обращение Поклонской

Генпрокурор России Юрий Чайка не видел обращения к нему депутата Государственной думы России, бывшего назначенного Кремлем прокурора Крыма Натальи Поклонской по фильму «Матильда», но намерен с ним ознакомиться. Чайка не смотрел и саму ленту, в этом он признался российским журналистам 18 октября.

«Я не видел это обращение. Естественно, если она ко мне обратилась, конечно, буду смотреть…Я фильм не видел. Как я могу что-то говорить? Если Поклонская видела, она, наверное, поэтому в дискуссию и вступила», – сказал Чайка.

Он отказался высказывать свое отношение к дискуссии, но обещал «сделать свои выводы».

Во вторник, 17 октября, Поклонская попросила генерального прокурора России Юрия Чайку признать фильм «Матильда» «провокационным и экстремистским». По ее словам, ленту нужно лишить прокатного удостоверения.

Всего Поклонская пожаловалась на фильм «Матильда» в Генеральную прокуратуру России 43 раза.

До сих пор в ведомстве не выявили нарушений законов в процессе создания, финансирования и получения прокатного удостоверения «Матильды».

Наталья Поклонская утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.

Критики показа также говорят, что фильм глумится над фигурой Николая II, который был убит большевиками в 1918 году и канонизирован Русской православной церковью вместе с семьей в 2000 году. Режиссер ленты такие обвинения отвергает.

От его показа из-за угроз уже отказались десятки кинотеатров по всей России.