Министерство социальной политики Украины рассматривает вопрос повышения выплат вынужденным переселенцам из неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Россией Крыма. Об этом в эфире Радио «Донбас.Реалии» рассказал заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

«Мы рассматриваем вопрос о небольшом повышении выплат на следующий год. На сколько это удастся, это вопрос бюджета на следующий год», – сказал он.

По состоянию на 2 октября 2017 года, по данным Минсоцполитики, зарегистрированно 1 596 644 переселенцев из Донбасса и Крыма, получателям оказана помощь на 2,1 миллиарда гривен.

После аннексии Крыма в апреле 2014 году на части Донбасса начался вооруженный конфликт. 20 февраля 2014 Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Украина и Запад также обвиняют Россию в поддержке пророссийских боевиков на Донбассе. Москва все обвинения отвергает.