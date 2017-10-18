В результате конфликта у Верховной Рады задержаны 11 человек – полиция

В центре Киева при столкновениях возле Верховной Рады задержаны 11 человек. Как сообщает пресс-служба Нацполиции, конфликт произошел после того, как правоохранители вернули часть щитов, захваченных митингующими у военнослужащих Нацгвардии накануне.

В полиции отмечают, что 17 октября митингующие отобрали у правоохранителей щиты и защитную амуницию, в течение дня с представителями палаточного городка проводились переговоры о возвращении щитов, однако активисты отказались.

«Когда колонна во главе с людьми с похищенными у правоохранителей щитами в руках выстроилась, чтобы идти под другие административные здания, правоохранители в очередной раз призвали митингующих вернуть средства защиты. Однако получили отказ, в результате чего произошло столкновение и толкотня. В результате инцидента полицейские доставили в участок 11 активных участников», – говорится в сообщении.

В полиции добавляют, что трех митингующих уже отпустили.

Несколько тысяч человек утром 17 октября вышли на митинг возле Верховной Рады в Киеве, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Часть участников акции осталась возле Верховной Рады. Митингующие установили палатки.

По данным полиции, 17 октября во время столкновений на акции возле Верховной Рады Украины пострадали четыре человека, среди них – работник полиции. 26-летний полицейский роты особого назначения и 64-летний житель Ивано-Франковской области с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Другим двум пострадавшим оказана медицинская помощь на месте.

В полиции добавили, что в результате инцидентов 17 октября правоохранители никого не задерживали. По фактам событий начато три уголовных производства по статьям «угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», «грабеж» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества».