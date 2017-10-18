Активисты в Праге выразили протест позиции Земана по Крыму

Активисты в Праге (Чешская Республика) вышли на акцию несогласия с позицией президента Милоша Земана в отношении аннексии Россией Крыма. Активисты 17 октября пришли ко входу в Пражский Град с плакатами «Чешская Республика – это не Земан», сообщает Radio.cz.

Президент Чехии Милош Земан вечером 12 октября сказал, что не будет извиняться за слова о «торгах» с Украиной за аннексированный Крым, поскольку сказанное является его «личным мнением».

Верхняя палата Сената Чехии 12 октября приняла постановление, которым выразила несогласие со словами президента страны об аннексии Крыма Россией и призвала его придерживаться политики государства.

Как говорится в постановлении, выступление президента в Парламентской ассамблее Совета Европы 10 октября, в котором он заявлял о завершенности факта аннексии Крыма и призвал Украину согласиться на компенсацию за полуостров, противоречит внешней политике Чехии.

После выступления Земана его резко раскритиковали в Украине и в Чехии.

В Министерстве иностранных дел Украины заявление Земана восприняли с негодованием, подчеркнув, что «Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой».

Земан известен своей пророссийской позицией и приверженностью к президенту России Владимиру Путину. Он уже не раз, заявляя о незаконности оккупации Россией украинского Крыма, оправдывал захват полуострова Москвой и призывал Украину и мир смириться с этим, а также выступал против санкций в отношении России.