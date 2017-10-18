Чешские евродепутаты призывают Земана извиниться перед Украиной за позицию по Крыму

Группа депутатов Европейского парламента от Чехии направила письмо президенту страны Милошу Земану с призывом «извиниться перед Украиной за свои высказывания (касательно аннексированного Россией Крыма – КР), таким образом хотя бы частично исправить вред».

В письме, которым располагает редакция Радіо Свобода​, также отмечается, что своим выступлением в Страсбурге Земан подрывает авторитет международного права, когда Украина стала жертвой агрессии России.

«Эта агрессия, которая привела к противозаконному положению Крыма, продолжается, поэтому является риском безопасности для нашей страны и всей Европы», – говорится в письме.

По мнению чешских европарламентариев, позиция Милоша Земана противоречит международному праву и позиции чешского правительства.

«Крым является частью Украины и его аннексия в 2014 году была грубым нарушением Будапештского соглашения 1994 года, в котором Россия среди прочего обязалась уважать украинскую независимость и территориальную целостность», – отмечается в письме.

10 октября президент Чехии Милош Земан, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что аннексия Крыма Россией – это «faît accompli», то есть свершившийся факт, и, по его личному мнению, «могла бы быть возможна определенная компенсация за Крым в финансовой форме или в натуральной форме – нефтью или газом». Свою речь в ПАСЕ он посвятил необходимости отменить санкции ЕС в отношении России из-за ее агрессии против Украины, назвав их «неэффективными».

После выступления Земана его резко раскритиковали и в Украине, и в Чехии.

В Кремле назвали предложение президента Милоша Земана «внутриевропейской дискуссией», отметив, что о компенсации Украине за аннексию Крыма «не может быть и речи».

Сам Земан заявил, что не будет извиняться за свои слова о Крыме, поскольку это его «личный взгляд».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».