Акция «Стратегия-18» в Москве: до появления «зеленых человечков» террора в Крыму не было (+фото)

В Москве гражданские активисты провели ряд одиночных пикетов в поддержку крымских татар в рамках ежемесячной акции «Стратегия–18», так москвичи в очередной раз заявили свой протест против репрессий в Крыму. В пикетировании на Тверской улице вечером 18 октября приняли участие около двух десятков активистов, сообщает корреспондент Радио Свобода.

«Преследования, которые организовали российские власти в Крыму, – это настоящие репрессии. Террористы – это не те, кого обвиняет российская власть на полуострове, а те, кто устроил террор в отношении жителей Крыма. До появления «зеленых человечков» никакого террора в Крыму не было», – считает участница акции Вера Лаврешина.

Активисты держали в руках плакаты с требованием прекратить преследование крымских татар, освободить Ахтема Чийгоза, Владимира Балуха, фигурантов «дела Олега Сенцова» и других крымчан.

Участники акции также продемонстрировали плакаты, которые повторяли посылы крымскотатарских активистов на одиночных пикетах в Крыму, прошедшие 14 октября. В тот день протестовать против репрессий силовиков в отношении крымских татар, мусульман вышло больше 100 человек.



Аналогичная акция прошла и в российском Санкт-Петербурге.

Активисты Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

Российские оппозиционные активисты регулярно выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.