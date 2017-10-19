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«Сенцов – заложник Кремля»: одиночные пикеты в поддержку крымчан в Москве (видео)

«Сенцов – заложник Кремля»: одиночные пикеты в поддержку крымчан в Москве (видео)
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В Москве 18 октября гражданские активисты провели ряд одиночных пикетов в поддержку крымчан в рамках ежемесячной акции «Стратегия-18». Москвичи в очередной раз выступили против репрессий в Крыму. В пикете приняли участие около двух десятков активистов. Они держали в руках плакаты с требованием прекратить преследования крымских татар, освободить Ахтема Чийгоза, Владимира Балуха, Олега Сенцова и других крымских узников. Аналогичная акция прошла и в российском Санкт-Петербурге.

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