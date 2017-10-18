Участников массовых одиночных пикетов против политических преследований крымских татар и мусульман 14 октября снова вызывают в полицию для дачи пояснений. Ранее правоохранители уже задерживали их, но отпустили без предъявления обвинений. Защитники опасаются, что любого из пикетчиков могут обвинить в организации незаконных протестов и преследовать по этой статье.

Более сотни крымских татар 14 октября вышли на улицы с плакатами «Крымские татары – не террористы/экстремисты!», «Верните детям отцов!», «Прекратите репрессии против крымских татар!». Они стояли с плакатами вдоль автодорог Крыма.

Таким образом активисты протестовали против массовых обысков в домах крымских татар и мусульман под предлогом поиска членов запрещенной в России религиозной организации «Хизб ут-Тахрир».

В начале октября в Бахчисарае по подозрению в связях с этой организацией задержали шестерых крымских татар. Их обвиняют по антитеррористическим и антиэкстремистским статьям Уголовного кодекса России. Адвокаты задержанных заявляют о политических преследованиях своих подзащитных.

Солидарность с крымскими пикетчиками выражают в Торонто (Канада), где активисты вышли с такими же плакатами, а также в Москве и Санкт-Петербурге – там 18 октября движение «Стратегия-18» проводит акцию солидарности с крымскими татарами.

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От одиночных пикетов до «незаконных мероприятий»

Во время проведения одиночных пикетов в Крыму подконтрольные России полицейские задержали 49 пикетчиков. Их по одному доставили в районные отделы полиции, но затем отпустили без предъявления претензий – только изъяли плакаты.

В крымском главке МВД России задержания пояснили необходимостью проверки по факту нарушения закона федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

«За нарушения требований федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в органы внутренних дел были доставлены 49 граждан, участвовавших в пикетировании. После получения от них объяснений и проведения профилактических бесед все участники мероприятий были отпущены из помещений ОВД», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Здесь также заявили, что полиция проводит проверку «для установления и привлечения к ответственности лиц, виновных в организации и участии в незаконных публичных мероприятиях».

В то же время, в общественном движении «Крымская солидарность» утверждают, что участников одиночных пикетов задерживали с нарушениями российского законодательства: им не зачитывали их права, не давали воспользоваться услугами адвокатов и принудительно брали отпечатки пальцев.

Эти факты подтверждает и крымский адвокат Рустем Кямилев. «Из Советского райотдела полиции выпустили четверых человек. Им проводили дактилоскопирование и видеофиксацию, что является незаконным. Мы намерены обжаловать», – говорит он.

«Спрашивали, какого цвета фломастеры и кто мне их дал»

А 18 октября история получила продолжение. Участники одиночных пикетов накануне получили повестки с требованием явиться в полицейские участки в своих регионах для «опроса по материалу Книги учета сообщений о происшествиях от 10 октября 2017 года».​

Крым.Реалии располагают копиями трех повесток, подписанных участковыми уполномоченными полиции Нижнегорского района Кислухиным и Когутом. Активисты, побывавшие на этих «опросах», рассказывают, что у них брали повторные объяснительные по поводу одиночных пикетов 14 октября и подробно расспрашивали о том, по чьему указанию они вышли на улицы.

Они выковыривали в каждом нашем слове все, чтобы узнать организатора

«Когда начали опрос, я отказался от дачи показаний. Расспрашивали по этим событиям 14 октября. <...> Вызывая нас и опрашивая, они выковыривали в каждом нашем слове все, чтобы узнать организатора. Спрашивали, кто меня привез на место пикета, какого цвета были фломастеры и кто мне их дал, чтобы написать плакат. Вот такой абсурд. Я сказал, что организатор вот – сердце наболело, и я вышел. И таких наболевших сердец может быть много», – говорит один из допрошенных активистов.

Такие же вопросы задавали и другим пикетчикам, которых 18 октября вызвали в райотделы полиции. «Я дал объяснения по поводу моего одиночного пикета (14 октября). Спрашивали, что было написано на плакате, кто организатор. Спрашивали, брал ли я разрешение (на участие в одиночном пикете – КР) в сельсовете. Я сказал, что по закону я имею право выйти (на одиночных пикет. – КР) и не брать разрешение. Спрашивали, знаю ли я, что по Крыму происходило 14 октября, я сказал, что узнал об этом дома вечером по телевизору», – говорит еще один активист, опрошенный полицией в Нижнегорском районе.

На таких же «опросах» в полиции побывали и участники пикетов из других регионов полуострова.



Кого назначат «организатором»?

Крымский юрист Лиля Гемеджи отмечает: характер вопросов, которые задают полицейские участникам одиночных пикетов, говорит о том, что в полиции готовятся обвинить кого-либо из них в организации «незаконного публичного мероприятия».

С помощью этих вопросов сотрудники полиции хотят объявить кого-то организатором и привлечь его к ответственности

«Во всех случаях в полиции интересовались процессом подготовки одиночных пикетов. Я предполагаю, что с помощью этих вопросов о фломастерах и прочем сотрудники полиции хотят объявить кого-то организатором этих одиночных пикетов и привлечь его к ответственности. Но я считаю это незаконным, поскольку все нормы российского законодательства пикетчиками были соблюдены и они не могут быть повергнуты никакому наказанию», – заявила она в комментарии Крым.Реалии.

В Крымской правозащитной группе задержания и опросы крымских активистов называют нарушением российского и международного законодательства. «Проведение одиночного пикета не нарушает даже репрессивное законодательство России о мирных собраниях. Проведение сотрудниками МВД России «опросов» участников одиночных пикетов говорит о намерении оккупационных властей Крыма заявить, что это была спланированная акция. Это позволит властям наказать как «организаторов», так и участников одиночных пикетов, прошедших 14 октября в Крыму», – отмечают правозащитники.

По словам российского адвоката Александра Попкова, попытки крымских правоохранителей привлечь активистов к ответственности за одиночные пикеты заимствована из российских реалий. В последнее время в России тоже задерживают участников одиночных пикетов, несмотря на то, что законодательные требования о проведении таких акций они не нарушают.

Подходят к пикетчику двое провокаторов, становятся рядом – и это уже не одиночный пикет, поэтому следует задержание

«Одиночный пикет – самое уязвимое публичное мероприятие в России, которое легко прервать и объявить незаконным. Например, подходят к пикетчику двое провокаторов, становятся рядом – и все, это уже не одиночный пикет, поэтому следует задержание. Подошел кто-то и начал спорить, ругаться – и это уже трактуется как митинг. Есть решение Конституционного суда России №4-П от 14 февраля 2013 года, в котором сказано, что если одиночные пикеты якобы объединены общим умыслом – то это не одиночные пикеты. С помощью этой уловки российские власти пытаются подавлять любые публичные акции, даже разрешенные российским законодательством. Видимо, теперь эту практику пытаются применять и в Крыму», – говорит адвокат.

Один из последних таких примеров – история с одиночными пикетами активистов-оппозиционеров в Сочи. Двоих участников этих пикетов сотрудники полиции задержали 7 октября. В этот день российская оппозиция проводила всероссийскую акцию протеста. Задержанных отпустили без предъявления обвинений. Еще на одного активиста напала группа неизвестных после того, как он простоял с плакатом около двух часов. В результате он провел ночь в полиции и был оштрафован на 500 рублей за мелкое хулиганство.