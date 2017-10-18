Россия: полиция открыла дело об угрозах в адрес журналистки из-за фильма «Матильда» и роли Поклонской

Российская полиция возбудила уголовное дело об угрозах журналистке Екатерине Винокуровой. Работник СМИ писала статьи о роли экс-прокурора аннексированного Крыма, а ныне депутата российской Госдумы Натальи Поклонской в дискуссии по фильму «Матильда».

«По результатам проведения дополнительной проверки по заявлению журналиста одного из изданий о получении угроз жизни и здоровью после публикации статьи в одной из социальных сетей возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – КР)», – сообщила агентству «Интерфакс» официальный представитель МВД России Ирина Волк, не уточнив подробностей.

Ранее правоохранительные органы России отказывались принять заявление журналистки. В МВД заявляли, что поступавшие в адрес Винокуровой угрозы в Facebook якобы «носят виртуальный характер и не могут быть восприняты реально».

Месяц назад палата адвокатов России обратилась в Совет Федерации (верхнюю палату российского парламента) с просьбой обратить внимание на преследования со стороны противников фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя.

Во вторник, 17 октября, Поклонская попросила генерального прокурора России Юрия Чайку признать фильм «Матильда» «провокационным и экстремистским». По ее словам, ленту нужно лишить прокатного удостоверения.

Всего Поклонская пожаловалась на фильм «Матильда» в Генеральную прокуратуру России 43 раза.

До сих пор в ведомстве не выявили нарушений законов в процессе создания, финансирования и получения прокатного удостоверения «Матильды».

Наталья Поклонская утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.

Критики показа также говорят, что фильм глумится над фигурой Николая II, который был убит большевиками в 1918 году и канонизирован Русской православной церковью вместе с семьей в 2000 году. Режиссер ленты такие обвинения отвергает.

От его показа из-за угроз уже отказались десятки кинотеатров по всей России.