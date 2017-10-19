В Симферополе начинают корректировку генерального плана города – парламентский комитет

В подконтрольной России администрации Симферополя приступили к корректировке генерального плана города. Об этом 18 октября рассказал журналистам заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, член комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу российского парламента Крыма Валерий Аксенов.

«Сейчас будет проводиться корректировка генплана. Игорь Михайлович (Лукашев, нынешний глава администрации Симферополя – КР) уже на совещаниях такое распоряжение дал, и все эти вопросы готовятся», – цитирует Аксенова «Крыминформ».

Генеральный план города принят в конце августа 2016 года, документ предполагает реконструкцию 600 км автодорог и строительство 300 км новых, было запланировано создание 159 остановок общественного транспорта, восьми транспортных развязок местного значения, пяти внеуличных пешеходных переходов.

В апреле назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов потребовал от российского архитектурно-градостроительного совета утвердить генеральные планы всех территорий аннексированного полуострова до конца 2017 года. Тогда же он предложил прекратить права собственности на участки и недвижимость на полуострове, которые были оформлены согласно украинскому законодательству.

В Севастополе после публикации проекта нового генплана, горожане вышли на многочисленные акции протеста против принятия такового, утверждение документа отложили.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».