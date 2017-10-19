Украина не меняет Крым на Донбасс – член коллегии министерства внутренних дел

Народный депутат Украины (фракция «Народный фронт»), член коллегии министерства внутренних дел Антон Геращенко отмечает, что Украина не планирует менять Крым на Донбасс и идти на какие-либо уступки. Россия, тем временем, пытается использовать другие методы, чтобы убедить Запад в их праве на аннексированый Крым, таким мнением Геращенко поделился в комментарии агентству QHA.

«Они (россияне – КР) хотят, затягивая время, используя своих агентов влияния, типа президента Чехии Земана, создавать на Западе мнение, что Крым для Украины потерян, и Западу ничего не остается, как улучшить отношения с Россией и снять санкции. И задача его – снять санкции и не вернуть Крым», – отметил Геращенко.

Говоря о необходимости действий со стороны Украины, Геращенко отметил, что Украина должна выдвигать свои контраргументы, акцентируя на том, что мир не должен примириться с аннексией Крыма.

10 октября президент Чехии Милош Земан, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что аннексия Крыма Россией – это «faît accompli», то есть свершившийся факт, и, по его личному мнению, «могла бы быть возможна определенная компенсация за Крым в финансовой форме или в натуральной форме – нефтью или газом». Свою речь в ПАСЕ он посвятил необходимости отменить санкции ЕС в отношении России из-за ее агрессии против Украины, назвав их «неэффективными».

После выступления Земана его резко раскритиковали и в Украине, и в Чехии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».