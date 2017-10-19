Новая тактика ВМСУ против России – Радио Крым.Реалии

Для каких целей ВМС Украины получили новые малые бронированные артиллерийские катера? Почему в аннексированном Крыму российское гражданство дают после принесения клятвы? Что меняется для автомобилистов в Крыму после вступления в России новых правил для инспекторов ГИБДД?

С 7:30 до 09:00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Александр Янковский ищет ответы на эти вопросы со спикером ВМС Украины Олегом Чубуком, адмиралом ВМС Украины и экс-заместителем министра обороны Украины Игорем Кабаненко, украинским военным экспертом и заместителем Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаилом Самусем, координатором полевого правозащитного центра в Крыму Александрой Крыленковой, заведующей отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ Александрой Докучаевой, украинским политологом Олегом Саакяном, вице-президентом Федерации автовладельцев России Дмитрием Клевцовым, председателем Объединения перевозчиков России Андреем Бажутиным, украинским правозащитником и экспертом по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимиром Караваевым.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.