Харьков: пять человек погибли из-за наезда автомобиля на пешеходов

Вечером 18 октября в Харькове на перекрестке улицы Сумской и Бурсацкого спуска «Лексус» въехал в пешеходов, в результате чего погибло пять человек.

«По общей картине, которая уже известна следователям, водитель «Лексуса» двигался по улице Сумской в направлении театра. В это время с Бурсацкого спуска поднимался «Фольцваген». В результате столкновения с «Фольцвагеном» автомобиль «Лексус» выбросило на тротуар, где находилась группа граждан», – говорится в сообщении полиции на странице в Фейсбуке.

По данным народного депутата Антона Геращенко, 20-летнюю водительницу автомобиля, который якобы совершил наезд, задержали сразу после аварии.

Также Геращенко рассказал, что из-за аварии двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

По данному факту открыли уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта», которая предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением водительских прав.

Полиция Харьковской области опубликовала в Фейсбуке имена некоторых жертв аварии.