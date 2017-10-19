Козенко: Австралия ввела санкции против назначенных Россией властей Крыма

Аппарат Государственной Думы соседней России уведомил избранного в аннексированном Крыму депутата Андрея Козенко о введении правительством Австралии против него и некоторых его коллег финансовых и визовых санкции. Об этом 19 октября депутат написал в Фейсбуке.

Как говорится в уведомлении, которым располагает Козенко, информация о введении санкций поступила в Госдуму «по дипломатическим каналам».

«Получил уведомление о введении в отношении меня и ряда моих коллег и товарищей финансовых и визовых санкций со стороны… Австралии. Понятно, что горечь от утраченной перспективы познакомиться с кенгуру «фигуранты» очередного санкционного списка вряд ли испытывают. Лично меня каждое такое решение о персональных международных санкциях лишь убеждает в правильности политической позиции – и по Крыму, и по Донбассу», – сообщил Козенко.

Козенко также опубликовал список некоторых лиц, против которых Австралия якобы ввела санкции. Среди них назначенные Россией прокурор Крыма Олег Камшилов, вице-премьер полуострова Георгий Мурадов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, а также чиновники поддерживаемых Россией группировок «ДНР» и «ЛНР».

Подтверждения этой информации из независимых источников на данный момент нет.

Евросоюз и США ранее ввели санкции против депутатов российской Госдумы, избранных в аннексированном соседней Россией Крыму. В санкционных списках оказались Павел Шперов, Константин Бахарев, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Руслан Бальбек и Дмитрий Белик.

Выборы в Госдуму седьмого созыва прошли 18 сентября 2016 года на территории России и аннексированного Крыма, это вызвало резкую критику Украины и стран Запада. Ряд стран, включая США, Канаду, Францию, Швецию, Великобританию, Германию, Чехию, Турцию, отказались признавать законность выборов на территории незаконно оккупированного полуострова. МИД Польши поставил под сомнение законность парламентских выборов в Госдуму России в целом. Верховная Рада Украины 20 сентября приняла постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы России седьмого созыва.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».