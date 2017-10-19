В аэропорту Симферополя сообщили о задержке рейсов из-за тумана

Утром, 19 октября, в аэропорту Симферополя задерживается вылет и прибытие 12 рейсов из-за тумана. Об этом сообщил руководитель пресс-службы российской администрации аэропорта Игорь Лаптев в комментарии изданию «Крыминформ».

«На текущий момент у нас задерживаются именно по погодным условиям шесть рейсов на прилет, ну и, соответственно, шесть рейсов на вылет. Погода начала нормализоваться. Один самолет уже приземлился у нас в 8.43 – рейс из Екатеринбурга. Прогноз благоприятный – туман начал рассеиваться», – рассказал Лаптев.

Накануне сообщалось, что Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск прокуратуры Автономной Республики Крым и оштрафовал на 10 миллионов гривен российскую авиакомпанию, которая осуществляет ежедневные полеты в аннексированный Крым.

Украина как государство, ответственное за воздушное пространство над Крымом, закрыла его для воздушного движения и все крымские аэропорты для гражданской авиации, после аннексии Крыма Россией. Позже некоторые маршруты над Черным морем были вновь открыты для движения гражданской авиации. Российские авиакомпании, вопреки запрету, продолжают летать в аннексированный Крым в нарушение международных норм.