В Раде назвали ключевой идею распространения закона об оккупированных территориях на Крым

Председатель комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко считает ключевой идеей поправок к законопроекту президента Украины Петра Порошенко №7163 о реинтеграции Донбасса необходимость распространения его действия на все оккупированные территории, то есть не только на Донбасс, но и на Крым. Об этом накануне народный депутат написала в Фейсбуке.

«И Крым, и Донбасс, и любое оккупированное село – это неотъемлемая часть Украины. Другие поправки приводят законопроект в четкое соответствии с международным правом и демонстрируют преемственность позиции нашего парламента, который своими постановлениями в 2015 году уже признал Россию агрессором, а отдельные территории украинского Востока – оккупированными», – сообщила Гопко.

Верховная Рада Украины 6 октября приняла за основу президентский законопроект об особенностях политики по обеспечению суверенитета на Донбассе (№7163).​

Народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, выступая 6 октября с трибуны Верховной Рады Украины перед голосованием за президентский законопроект об особенностях политики по обеспечению суверенитета на Донбассе (№7163), призвал во втором чтении внести в него нормы по деоккупации Крыма.

Представитель президента в Верховной Раде, заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко» Ирина Луценко сообщала, что в законопроект о реинтеграции оккупированных территорий Украины внесут правки по деоккупации аннексированного Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко 4 октября внес в Верховную Раду законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

В законопроекте, среди прочего, предлагается определить правовой режим территорий отдельных районов Донбасса, где не действуют украинские органы власти. Украинскому парламенту предлагался еще один президентский законопроект по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и альтернативный президентскому (№7163-1) – от народных депутатов, в частности из фракции «Самопомощь» и вице-спикера Оксаны Сыроид.