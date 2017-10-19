Мэр Симферополя: улица Толстого станет проспектом с прогулочными зонами

В Симферополе после реконструкции улица Толстого станет проспектом с прогулочными зонами. Об этом 19 октября рассказал подконтрольный Кремлю глава администрации города Игорь Лукашев, сообщает «РИА Крым».

«Мы проведем полную реконструкцию улицы Толстого. Сейчас проект в экспертизе и в ближайшее время там будет сделан полноценный проспект с прогулочными зонами. Следом нас ждет реконструкция набережной реки Салгир. Проект также проходит экспертизу», – сказал Лукашев.

По его словам, работы по реконструкции начнутся в следующем году.

Депутаты подконтрольного Кремлю Симферопольского городского совета 22 сентября избрали Игоря Лукашев​а новым главой российской администрации города. После избрания он пообещал, в первую очередь, проинспектировать инфраструктурные объекты крымской столицы, а одной из главных задач назвал увеличение поступлений в бюджет Симферополя.

Накауне стало известно, что в подконтрольной России администрации Симферополя приступили к корректировке генерального плана города.

В апреле назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов потребовал от российского архитектурно-градостроительного совета утвердить генеральные планы всех территорий аннексированного полуострова до конца 2017 года.