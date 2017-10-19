Шенгенская история Украины. Интервью с Андреем Курковым – Радио Крым.Реалии

Какое влияние на политику и общественное мнение сегодня у писателей в Украине? В каких условиях издаются украинские книги? Попадают ли новые украинские издания в соседнюю Россию? Есть ли украинская книга в Крыму?

Об этом – в эфире Радио Крым.Реалии – проекте «Дневное шоу» с 12:10 до 12:40. Гость студии: украинский писатель Андрей Курков. Ведущий –Александр Янковский.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.