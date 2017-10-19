Прокуратура АРК в Брюсселе рассказала о нарушениях прав украинцев в Крыму

Во вторник, 17 октября, на заседании пятого раунда консультаций Украина – Европейский Союз в Брюсселе заместитель прокурора Автономной Республики Крым Александр Удовиченко рассказал о нарушениях прав граждан Украины на аннексированном полуострове.

Об этом 19 октября сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

«В своем выступлении заместитель прокурора автономии акцентировал внимание на нарушениях прав украинцев на территории АР Крым, в частности, на запрете оккупационными властями деятельности Меджлиса, преследовании по политическим, этническим и другим дискриминационным признакам, нарушении свободы слова и права на мирные собрания и тому подобное», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Удовиченко отдельно остановился на криминальной и административной ответственности за посещение Крыма с нарушением правил пересечения границы и вопросе допуска иностранцев на временно оккупированные территории.

В украинском МИД 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

После аннексии Крыма участились массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России и на аннексированном ею полуострове организации «Хизб ут-Тахрир».