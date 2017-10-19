Свидетель по «делу 26 февраля»: члены Меджлиса не призывали к массовым беспорядкам

В подконтрольном Кремлю Центральном районном суде Симферополя 18 октября состоялось очередное судебное заседание по «делу 26 февраля», на котором допрошенный член Меджлиса крымскотатарского народа Энвер Куртиев сообщил, что во время митинга под стенами Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года никто никаких указаний участникам проукраинской акции не давал.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, допрошенный также подчеркнул, что «ответственным за соблюдение порядка и безопасность от Меджлиса был назначен Заур Смирнов». Куртиев отметил, что обвиняемых по данному делу крымских татар в тот день не видел.

После допроса свидетеля адвокат Эдем Семедляев заявил ходатайство о проведении экспертизы видеозаписи, на которой участник митинга, похожий на Али Асанова, срывает с участника пророссийского митинга георгиевскую ленточку. Свое ходатайство адвокат объяснил необходимостью удостовериться в том, что на видео запечатлен именно Асанов, а не другой человек.

По данным Семедляева, судья отказал в проведении экспертизы видео, объяснив это тем, что она не является обязательной.

Следующее заседание суда назначили на понедельник 23 октября, на 14:30.

Накануне в подконтрольном Кремлю Центральном районном суде Симферополя 18 октября состоялось очередное судебное заседание по «делу 26 февраля», на котором допрошенные свидетели сообщили, что не наблюдали признаков массовых беспорядков под стенами Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

Фигуранты «дела 26 февраля» Мустафа Дегерменджи и Али Асанов находятся под домашним арестом с 6 апреля 2017 года. Ранее обвиняемые находились в Симферопольском СИЗО.

В 2015 году на полуострове начали судить группу крымскотатарских активистов за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины у стен здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Позже суд разделил «дело 26 февраля» на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.