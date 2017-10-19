Украине стоит развивать «москитный флот» без оглядки на критику России – украинский адмирал

Концепция «москитного флота» (флот из малых боевых кораблей – КР) имеет хорошие перспективы развития в рамках Военно-морских сил Украины, несмотря на критику России. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал украинский адмирал, экс-заместитель министра обороны Украины Игорь Кабаненко.

«Очень важно, чтобы при способности развивать большую скорость катера могли нести достаточно мощное вооружение. При современных компактных технологиях это целиком возможно. Однако «москитный флот» – это не только малые катера типа «Гюрза», а и другие платформы вроде поисково-ударных, минно-тральных и так далее. Их водоизмещение – от 50 до 500 тонн, они способны быстро наносить удары и отступать. Более того, «москитный флот» в Черном море сейчас развивают и россияне, так что это верный путь развития для Украины», – отметил адмирал.

Военно-морские силы Украины впервые проводят учения по отработке тактики «волчья стая». Это значит, что легкие катера группой атакуют более мощного противника, который, как ожидается, не сможет держать на прицеле сразу несколько небольших объектов. Тактику «волчьей стаи» может успешно применять «москитный флот» из множества малых ударных катеров.

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