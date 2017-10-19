В Коктебеле выявили пять аварийных пляжей – местные власти

Сотрудники российской администрации Коктебеля выявили на территории поселка пять аварийных пляжей. Об этом 19 октября на аппаратном совещании рассказала представитель администрации Коктебеля Валентина Прохоренко, сообщает «Крыминформ».

«На прошлой неделе мы обследовали все пляжи поселка. Выявлены пять аварийных пляжей, на которых частично имеются металлические конструкции, в том числе штыри от зонтиков. Мы все заактировали, составили письма с требованием о приведении в надлежащее состояние, а также о соблюдении графика уборки в зимний период», – сказала Прохоренко.

По ее словам, в случае неисполнения требований российские поселковые власти разорвут договорные отношения с арендаторами пляжных территорий.

В Крыму о проблемах с пляжами периодически говорят как туристы, так и местные жители. Жалуются на доступность пляжей, их чистоту, аварийное состояние, отсутствие стоянок, проходов к морю.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».