В прокуратуре АРК насчитали 182 иностранца, которые незаконно въехали в Крым

Прокуратура Автономной Республики Крым расследует уголовное производство относительно 182 иностранцев, которые въехали на территорию аннексированного Россией Крыма в нарушение требований украинского законодательства.

Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ведомства.

«Так, на сегодняшний день, в рамках уголовного производства... установлено 182 граждан иностранных государств, совершивших въезды и выезды на территорию временно оккупированного полуострова Крыма в нарушение требований украинского законодательства», – говорится в сообщении.

В МИД Украины неоднократно выступали с напоминаниями о необходимости соблюдать законодательство Украины при посещении аннексированного Россией Крыма.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».