Херсонские активисты напомнили украинским военным о «дружбе с ФСБ» (+ фото)

Волонтерская группа «Itchy Trigger Finger Ukrainians» разместила возле админграницы с Крымом и на въезде в Херсон билборды, в которых активисты напоминают украинским военнослужащим о последствиях отношений с представителями ФСБ.

«Еще в 2014 году россияне убедительно доказали, что никакие дружеские отношения, совместные застолья или сауны не остановят их, когда придет приказ стрелять по украинцам», – пишет активист группы Антон Ходза.

В комментарии Крым.Реалии он рассказал, что в целом инициаторы послания получают положительные отзывы.

«Этот борд не для тех, кто имеет патриотическую позицию. Поэтому честным людям и не на что обижаться… На борде еще один скрытый смысл. На первом кадре двое – Михаил Пореченков, который ездит в ОРДЛО по нашим пострелять, и российский актер Анатолий Пашинин, который сейчас воюет за нас», – поделился Ходза.

Это не первая инициатива группы, ранее антироссийские борды размещали в Херсонской области, в том числе с изображением президента России Владимира Путина и призывами к украинцам фиксировать в Крыму российскую военную технику.

«В общем получаем положительные отзывы в Украине на свои борды, и традиционно негативные в России. Но собственно этого мы и добиваемся. Поэтому считаю, что как инструмент, такой формат себя оправдывает», – отмечает активист.

Российские силовые ведомства в Крыму не раз задерживали на территории аннексированного полуострова граждан Украины, их называли «диверсантами», «разведчиками», обвиняли в «подготовке терактов». Украинская сторона такие обвинения опровергает.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».