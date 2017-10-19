Правительство Испании созывает чрезвычайное заседание, планирует остановить автономию Каталонии

Испанское правительство созывает на 21 октября чрезвычайное заседание, на котором начнет процедуру приостановления действия автономии Каталонии после заявлений ее лидера о намерении объявить независимость.

Офис премьера Испании Мариано Рахоя 19 октября сообщил, что Мадрид намерен активировать 155 статью конституции, которая позволяет ввести в провинции прямое правление.

Правительство должно определить меры, которые оно хочет применить к Каталонии, и представить их на голосование в Сенат Испании.

Каталонский лидер Карлес Пучдемон, которому правительство Испании дало время до 19 октября, чтобы отказаться от намерений провозгласить независимость, заявил, что в случае «продолжения репрессий» со стороны Мадрида региональный парламент проголосует за отделение Каталонии.

10 октября Карлес Пучдемон объявил, что провинция получила право на независимость по итогам референдума 1 октября, но отложил ее официальное провозглашение.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. За выход региона из состава Испании высказались более 90 процентов принявших участие в голосовании. Явка, по данным каталонской власти, составила 43 процента от общего числа избирателей.

Мадрид объявил голосование незаконным. Такого же мнения придерживаются в Еврокомиссии. Против одностороннего провозглашения независимости Каталонии выступили также Франция, Германия и Италия.