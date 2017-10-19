Адвокат Януковича утверждает, что в России ему не удалось встретиться с подзащитным

Государственный адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько утверждает, что ему не удалось встретиться со своим подзащитным. Об этом он сказал в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает дело Виктора Януковича.

По словам адвоката, он не смог встретиться с экс-президентом в Ростове-на-Дону, поскольку охранники ему сказали, что Януковича нет дома, он куда-то уехал.

Герасько также попросил суд возместить расходы на поездку в Ростов.

Кроме того, адвокат попросил суд объявить перерыв в заседании, чтобы еще раз попытаться встретиться с Януковичем в Ростове-на-Дону. Суд это ходатайство не удовлетворил.

Оболонский районный суд Киева в конце июня перешел к заочному рассмотрению дела по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, по массовым убийствам активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в 2010 году.

Экс-президент Украины, сбежавший в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, обвинения отвергает.