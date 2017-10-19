«Интеру» назначили внеплановую проверку из-за передачи с 12-летней мамой

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу «Интер» из-за показанной передачи с участием 12-летней девочки со Львовщины, которая стала мамой.

По сообщению, Нацсовет решил назначить проверку на заседании 19 октября, учитывая обращение уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской и заявление ОО «Детектор медиа».

«Национальный совет по результатам мониторинга эфира телеканала «Интер» за 9 и 13 октября этого года, собственно как и Уполномоченный по правам человека, обратил внимание на то, что во время передачи «Касается каждого» была распространена конфиденциальная информация о ребенке и раскрыты ее персональные данные. Кроме того, в эфире фактически происходил допрос девочки, во время которого ведущий пытался выяснить у нее, кто является отцом ребенка и что и как с ней происходило в интимных отношениях с тем лицом. Такая ситуация не могла не нанести повторной травмы ребенку. Это является прямым нарушением журналистских стандартов и основных норм, прописанных в Конвенции ООН о правах ребенка и Европейской конвенции о правах человека», – говорится в сообщении.

Нацсовет подчеркивает, что украинское законодательство также запрещает использование телерадиоорганизаций для распространения информации, нарушающей законные права и интересы физических и юридических лиц, посягает на честь и достоинство личности.

Подобная ситуация, по данным Нацсовета, уже случалась в декабре 2015 года с другим общенациональным телеканалом – «СТБ». Тогда Национальный совет признал нарушение действующих норм законодательства и выдал распоряжение об обязательствах привести деятельность вещателя в соответствие с требованиями действующего законодательства, поставил ряд передач «СТБ» на постоянный мониторинг. Впоследствии этому вещателю вынесли предупреждение за несоблюдение требований по защите детей, а потом на него наложили штраф в размере более 1,5 миллиона гривен.

В августе Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания по результатам внеплановых проверок телеканала «Интер» объявил предупреждение за нарушение требований законодательства относительно доли передач украинского и иностранного производства.