«Таврия» на выезде сыграет с николаевским «Судостроителем» во Второй лиге чемпионата Украины

Возрожденный на материковой Украине футбольный клуб «Таврия» сыграет выездной матч с николаевским клубом «Судостроитель» в восемнадцатом круге Второй лиги чемпионата Украины по футболу. Как сообщают на официальном сайте «Таврии», матч начнется в пятницу, 20 октября, в 14:00.

«Начало матча в 14:00, и это не сильно удобно для нашего клуба. Команде придется завтра в 5 утра выезжать. В предыдущем туре «Судостроитель» обыграл «Металлург» на выезде со счетом 0:5. Мы совсем не ожидаем легкой прогулки, несмотря на победу при прошлой встрече. Будет тяжелый матч, еще и в нашем составе дисквалифицированный основной защитник Дмитрий Тищенко. Надеемся, что мы победим в завтрашнем матче», – рассказал в комментарии Крым.Реалии генеральный директор «Таврии» Алексей Кручер.

После 17 туров в активе «Таврии» – 24 очка, команда занимает седьмую строку в турнирной таблице.

Возрожденный на материковой Украине крымский футбольный клуб «Таврия» 21 июня был аттестован для участия во Второй лиге Украины.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.

В ноябре 2016 года возрожденный на материковой части Украины футбольный клуб «Таврия» (Симферополь) подал заявку в комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) на участие в процедуре аттестации профессиональных футбольных клубов на сезон 2017-2018 года. До российской аннексии Крыма клуб играл в Премьер-лиге Украины.