Россия устроила пиар-акцию из клятвы при принятии иностранцев в гражданство в Крыму – политолог

Навязывая иностранцам в аннексированном Крыму клятву при принятии в гражданство, российские власти тем самым пытаются еще раз утвердить для мира статус Крыма, но это не более чем пиар-акция, – таким мнением в эфире Радио Крым.Реалии поделился украинский политолог Олег Саакян.

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«В случае с Крымом это попытка публичной легитимации аннексии, пиар-акция. На полуострове будут добровольно произносить присягу о вступлении в российское гражданство, следовательно, вновь и вновь подтверждая статус этой территории. Другое дело, что это касается украинцев не с крымской регистрацией, а с любой другой, например, на оккупированном Востоке. Киеву стоит разъяснить гражданам, что такая процедура юридически ничтожна, и еще раз указать миру на нарушение Россией международных норм», – отметил эксперт.

В оккупированном Севастополе иностранные граждане присягают на верность России посредством специальной клятвы, сообщают местные СМИ. Кроме того, с точки зрения российского законодательства, сейчас для отказа от украинского гражданства достаточно написать заявление на территории России и заверить его нотариально. Украина не признает такую процедуру законной.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».