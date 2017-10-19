В Кремле отрицают причастность к выдвижению Ксении Собчак в президенты

В Кремле отрицают причастность к выдвижению телеведущей Ксении Собчак на должность кандидата в президенты России.

«Это не так», – заявил представитель российского президента Дмитрий Песков. Пока мы вряд ли можем говорить о соперниках Владимира Путина, поскольку он еще не говорил о своем намерении баллотироваться», – добавил он.

18 октября Ксения Собчак официально объявила о планах баллотироваться на пост президента России в 2018 году.

О том, что Ксения Собчак может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, стало известно в начале сентября. По данным СМИ, она будет баллотироваться по соглашению администрации президента России Владимира Путина. Сама Собчак отвергла договоренности с Кремлем.

Оппозиционер Алексей Навальный, который также намерен участвовать в выборах президента, раскритиковал Ксению Собчак, назвав ее «карикатурным либеральным кандидатом». Она в ответ обвинила Навального в расколе оппозиции, предложив при этом «объединить усилия».

В Кремле заявили, что намерения Собчак участвовать в выборах «полностью подпадают под положения Конституции». Представитель президента России Дмитрий Песков в эфире «Дождя» назвал телеведущую «талантливым человеком».