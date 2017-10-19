Российский политолог: «цель «Всероссийского фестиваля молодежи и студентов» – воровство бюджета»

Российский политолог и журналист Станислав Белковский считает, что «Всероссийский фестиваль молодежи и студентов» 2017 года, который прошел в Сочи с визитом участников в аннексированный Севастополь, создан с целью освоения бюджета и никаких других функций не несет. Таким мнением Белковский поделился в комментарии телепроекту «Крым.Реалии».

«Надо иметь в виду, что мотивация освоения бюджета является очень важной в процессе политического планирования администрации российского президента… Такой форум можно было провести в десять раз дешевле, смысл этого форума – воровство. Политического значения форум не имеет ни для российского электората, потому что путинский электорат в основном возрастной и никакие молодежные мероприятия не важны с точки зрения победы на выборах 2018 года, ни для международного сообщества», – отметил политолог.

По расчетам Крым.Реалии, на одного участника форума из российского бюджета было потрачено около трех тысяч долларов. Всего на подготовку мероприятия российские организаторы потратили 4,5 миллиарда рублей и анонсировали 20 тысяч участников из 183 стран мира.

На фестиваль пригласили представителей непризнанных территориальных образований, а именно: Приднестровья, Нагорного Карабаха, Южной Осетии, «ДНР», «ЛНР» и аннексированного Крыма.

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону, посольство Украины в Молдове и посольство Украины в Турции призывали участников и делегатов российского «Всемирного фестиваля молодежи и студентов» не посещать Крым в рамках мероприятия.

Как сказал глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов в Facebook 15 октября, «для Крыма фестиваль имеет и важное политическое значение».

«Всемирный фестиваль молодежи и студентов» прошел в российском городе Сочи с 14 по 17 октября.

Подробно об участниках и расходах кремлевского форума смотрите в следующем выпуске телепроекта «Крим.Реалии» на телеканале новостей «24» в субботу в 13:30 (повтор в субботу в 17:00 и в воскресенье в 11: 30).