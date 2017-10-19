Полиция Киева: силовики не будут реагировать на «мелкие провокации» во время митинга возле Верховной Рады

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что силовики не будут реагировать на «мелкие провокации» в ходе акции протеста возле Верховной Рады Украины.

«Сейчас со стороны участников акции осуществляются прямые оскорбления и угрозы в сторону правоохранителей. Но это все фиксируется. Хочу заверить, полиция не будет реагировать на мелкие провокации. Но если будут действия, которые будут угрожать жизни и здоровью личного состава, конечно, будет соответствующая реакция», – сказал Крищенко.

По его словам, в четверг у здания Рады значительных конфликтов не было.

«Конфликтов не было, было несколько столкновений на пунктах, где полиция проводит фильтрационные мероприятия. Некоторые лица пытаются пройти без проверки, поэтому возникают споры. Но существенных столкновений или проблем нет», – добавил руководитель полиции Киева.

17 октября несколько тысяч человек вышли на митинг возле Верховной Рады, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать Антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. В результате столкновений во время акции пострадали четыре человека, в том числе работник полиции. Тогда правоохранители никого не задерживали. Часть участников акции осталась у парламента, установив палатки.

18 октября из-за столкновений у парламента были задержаны 11 человек, которых затем освободили. В Нацполиции отметили, что конфликт произошел после того, как правоохранители вернули часть щитов, захваченных митингующими у Нацгвардии 17 октября.